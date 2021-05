Il ricordo di Erminio nelle parole di chi l’ha conosciuto

Gli Alpini di Dolzago: “Lo ricordiamo per il grande aiuto dato alla comunità durante il periodo del covid”

GARBAGNATE MONASTERO – Tanti i messaggi di cordoglio per la tragica morte di Erminio Rigamonti. 42 anni, residente nella frazione Brongio di Garbagnate Monastero, era un grandissimo tifoso della Calcio Lecco. Sempre presente sugli spalti faceva parte del gruppo ultras Cani Sciolti.

“Caro Erminio, oggi per la prima volta, ci hai fatto sentire a disagio – ricorda il consigliere comunale Giacomo Zamperini -. Tu che sei stato l’emblema della semplicità e della bontà. Una persona leale e franca come ce ne sono poche in giro. Mi dispiace davvero tanto, perché avremmo voluto, dovuto e potuto festeggiare ancora assieme il sole! Sappi che nel tuo ricordo verranno fatte grandi cose, te lo prometto! Che la terra ti sia lieve!”

Ai messaggi di cordoglio si è unito anche quello di Beppe Mambretti, volto noto della politica lecchese e portavoce della lista civica Lecco Merita di Più: “Erminio Rigamonti, non esiste al mondo che te ne vai così… Amico leale”.

Anche il Gruppo Alpini di Dolzago ha voluto ricordare Erminio Rigamonti per il suo impegno in qualità di volontario: “Con immensa tristezza, Il Gruppo Alpini Protezione Civile di Dolzago ricorda il volontario Erminio Rigamonti che oggi è andato avanti. Lo ricordiamo per la sua semplicità e per il grande aiuto dato alla comunità durante il periodo del covid. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia ed agli amici”.