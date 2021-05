Vigili del Fuoco e soccorsi in via Milano per un incendio auto

Deceduto l’uomo a bordo, si tratta di Erminio Rigamonti, classe 1978

GARBAGNATE MONASTERO – Dramma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 maggio, a Garbagnate Monastero: i soccorsi sono intervenuti intorno alle 14.30 in via Milano per un’auto avvolta dalla fiamme.

Una volta sul posto i soccorsi hanno fatto la drammatica scoperta: nel rogo è rimasto coinvolto un uomo che purtroppo ha perso la vita. La vittima è Erminio Rigamonti, classe 1978, della frazione Brongio di Garbagnate Monastero. Ancora da chiarire i contorni esatti della vicenda.

La strada, appena fuori il centro del paese, è stata chiusa al traffico. L’auto incendiata si trovava a lato della strada, all’imbocco di una via che porta a una vecchia cascina. A notare le fiamme sarebbe stata una pattuglia di Carabinieri di passaggio che ha dato l’allarme. Ancora da chiare la dinamica dei fatti, la vittima sembra sia riuscita ad uscire dall’auto in fiamme accasciandosi al suolo a pochi passi dalla vettura. Non è sopravvissuto all’accaduto.

In posto i soccorsi, l’elicottero del 118, i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme i Carabinieri per i rilievi scientifici del caso. Dai primissimi accertamenti svolti dai Carabinieri potrebbe trattarsi di un gesto estremo.

Anche il sindaco di Garbagnate Monastero Mauro Colombo e la sua vice, Ilaria Villa, hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Seguono aggiornamenti