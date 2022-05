L’intervento è stato effettuato verso le 12 di oggi, venerdì

NIBIONNO – A fuoco, per cause ancora da stabilire, una cabina dell’Enel situata in località Gaggio nel comune di Nibionno nella quale è divampato un incendio.

Sul posto, alle 12 circa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa. I pompieri dopo aver messo in sicurezza la zona hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme con gli estintori.