Nibionno, controlli “anti-fuga” di Pasqua con Polizia Locale e Polstrada

Posto di blocco congiunto a Nibionno di Polizia Locale e Polstrada

Verifiche agli automobilisti per il rispetto della quarantena nel weekend di Pasqua

NIBIONNO – Polizia Locale di Nibionno e Polizia Stradale di Lecco in appostamento congiunto, nella giornata di Pasqua per attività di controllo veicoli in relazione allo stato emergenziale e il rispetto della quarantena in questi giorni di festa.

Decine i veicoli controllati, sono stati elevati diversi verbali per persone prive di giustificazione alla circolazione nonostante gli appelli a rimanere a casa. I controlli proseguiranno anche nella giornata di Lunedì dell’Angelo.