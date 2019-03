Paura a Nibionno per un incidente motociclistico

E’ successo in via Cadorna. Ferito un uomo di 49 anni, illeso il ragazzo passeggero

NIBIONNO – Incidente stradale sabato pomeriggio a Nibionno, in via Luigi Cadorna. Coinvolta una moto con a bordo un uomo di 49 anni e un giovane di 16.

L’incidente

Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30. Da chiarire l’esatta dinamica, parrebbe che il conducente sia caduto dalla due ruote. Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza da Lurago d’Erba e l’automedica.

L’uomo soccorso in codice rosso

Ad avere le conseguenze più gravi il 49enne, soccorso in codice rosso. L’uomo avrebbe subito un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il 16enne, ricoverato in codice verde all’ospedale di Lecco.