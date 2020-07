Oggiono, 34enne disperso, trovato morto nel lago

L’allarme è scattato intorno alle 18

Il giovane stava festeggiando con alcuni amici quando è scomparso. Ritrovato senza vita nel lago

OGGIONO – Mobilitazione dei soccorsi nel tardo pomeriggio di domenica a Oggiono, presso il camping di via Dante Alighieri.

L’allarme è scattato poco prima delle 18 per un giovane di 34 anni di origini sudamericane disperso. Stando a quanto appreso direttamente sul posto, il ragazzo aveva raggiunto un gruppo di amici al campeggio per festeggiare un compleanno quando ad un certo punto sarebbe sparito dalla vista degli amici che, non riuscendolo a trovare e allarmati, hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, due ambulanze e un’automedica. Le ricerche si sono subito concentrate nello specchio d’acqua di fronte al campeggio: il ragazzo, infatti, era stato visto l’ultima volta nuotare nel lago.

Da Milano sono arrivati i sommozzatori per scandagliare il fondale del lago alla ricerca del disperso. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco per un sorvolo dell’area.

Dopo quasi due ore di ricerche il corpo senza vita del 34enne è stato ritrovato nel lago e riportato a riva. I soccorritori sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando a quanto appreso la vittima risiedeva nel milanese.