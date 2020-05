Oggiono, frontale tra due auto lungo la SP51, strada chiusa

L’incidente è avvenuto sulla Provinciale 51, sul confine tra Oggiono e Dolzago

Strada temporaneamente chiusa fino alla rotonda della Pizzeria San Marco

OGGIONO – Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio, a Oggiono, lungo via per Dolzago (Strada Provinciale 51). Coinvolte due auto che per motivi da chiarire si sono scontrate frontalmente.

Sul posto, in codice rosso, si sono portati i soccorsi, un’ambulanza e l’automedica. Presenti anche la Polizia e i Vigili del Fuoco. Due le persone soccorse, entrambe in codice verde.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso la strada provinciale è stata chiusa temporaneamente al traffico dal punto dell’incidente fino alla rotonda della pizzeria San Marco/Millepiedi.