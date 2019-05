Oggiono, schianto tra camion e auto. 56enne finisce all’ospedale

L’incidente martedì mattina al confine tra Oggiono e Dolzago

Un ferito e code sulla provinciale La Santa

OGGIONO – Incidente questa mattina, martedì, sulla provinciale tra Oggiono e Dolzago: coinvolti nel sinistro un camion e una vettura. Ferito il conducente dell’auto, un uomo di 56 anni.

Per soccorrerlo è stato fatto intervenire anche l’elicottero del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce Bianca di Merate.

L’automobilista è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Lecco, in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per regolare la viabilità.