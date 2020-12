Quarantenne trovato morto nel bosco, dramma a Villa Vergano

Un 45enne rinvenuto senza vita nel bosco di Villa Vergano

La morte sarebbe dovuta ad un gesto volontario. Vani i soccorsi

GALBIATE – Drammatica vicenda quella accaduta in mattinata a Villa Vergano, frazione di Galbiate: un uomo di 45 anni è stato rinvenuto privo di vita nella zona boschiva a ridosso di alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari insieme ai Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno constato il decesso. Secondo le informazioni emerse finora, la morte sarebbe imputabile ad un gesto volontario.

Il quarantenne, residente in zona, sarebbe uscito di casa in mattinata senza fare ritorno. Sarebbero stati dei familiari, insospettiti non vedendolo rientrare, a fare la tragica scoperta dopo aver tentato di rintracciarlo.