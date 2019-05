Statale 36 chiusa per ‘ponte’ ad Annone, tutti in coda sulle strade

Prima mattinata di caos viabilistico per l’interruzione della Statale 36 ad Annone

Oggi i lavori per l’installazione del nuovo ponte sulla super

ANNONE – E’ iniziata prestissimo, all’alba di martedì, la prima giornata di ‘passione’ sulle strade dopo la chiusura della Statale 36 ad Annone, interrotta per consentire le operazioni di varo del nuovo ponte.

Dalla serata di lunedì, alle 21, il tratto tra Bosisio e Suello è stato chiuso e il traffico deviato sulla viabilità locale.

Lunghi incolonnamenti e tempi di percorrenza triplicati per chi si sposta in auto questa mattina. Rallentamenti già nel tunnel del Monte Barro in direzione Milano e poi tutti in coda all’uscita obbligatoria di Suello. Code anche per chi arriva da Erba e si sposta verso la superstrada.

Pesante anche la situazione sul fronte opposto, tra Bevera e Oggiono sulla provinciale 51 dove si convoglia il traffico in uscita dalla Statale 36 per chi viaggia verso Lecco.

LE USCITE OBBLIGATORIE E LE STRADE ALTERNATIVE

Per quanti viaggiano verso Milano è previsto il ‘bypass’ di una manciata di chilometri nella viabilità di Suello con l’uscita obbligatoria svincolo per Como-Erba, quindi il proseguimento sulla provinciale 639, poi la deviazione alla rotatoria sulla SP49 e infine il rientro in super all’altezza del cantiere del nuovo ponte.

Per chi si sposta da Milano verso Lecco sono tre le uscite utili (Nibionno, Molteno-Rogeno, Bosisio) indicate nel piano condiviso da Anas e Prefettura.

Per i mezzi pesanti è consigliata in modo particolare l’uscita di Nibionno, quindi la deviazione sulla Briantea fino a Bevera di Sirtori e da lì sulla Provinciale 51 La Santa con direzione Oggiono.

Sulla Santa confluisce anche il traffico in uscita allo svincolo di Molteno-Rogeno e di Bosisio. Da Oggiono, attraverso la provinciale, si potrà raggiungere quindi la SS36 dallo svincolo di Civate-Sala al Barro