La denuncia dell’associazione ambientalista

Ritrovate carcasse di animali, eternit e altri rifiuti

GALBIATE – “Contrariamente alle piattaforme ecologiche che non accettano alcuni materiali, qui sul Monte di Brianza si può smaltire di tutto. Ma proprio tutto…”.

La denuncia arriva attraverso i social ed è l’associazione Monte di Brianza a sottolineare, con tanto di foto, la situazione in cui versano i boschi nella zona di Galbiate e nella frazione di Villa Vergano lungo la strada che porta a Consonno



“Passeggiare sui sentieri, per boschi e campagne purtroppo si sta rivelando una fonte di grande frustrazione. – scrivono – lunedì, in zona Speron/Bategù a Galbiate, e si è dovuto allertare e far intervenire il Servizio di Medicina Veterinaria dell’ASST di Lecco per il ritrovamento di due vitelli da latte, ovviamente morti, gettati nel vallone sottostante. Martedì mattina il sopralluogo del veterinario insieme alla Polizia Locale del comune di Galbiate al quale compete la rimozione delle carcasse”.

“In un’altra vallecola a fianco della strada sono stati ritrovati pezzi di Eternit che segnaleremo al comune di Galbiate. Siamo in zona della sbarra posta lungo la strada che da Villa Vergano porta a Consonno e i pendii sottostanti sono una autentica discarica a cielo aperto. Insomma, quando si dice, una bella passeggiata nei boschi”