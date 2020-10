Olginate, auto ribaltata in via Spluga: donna illesa

L’incidente ieri sera venerdì intorno alle 22 lungo la Sp 72

La donna alla guida della Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo e l’auto si è ribaltata

OLGINATE – Ha perso il controllo della Fiat Panda su cui viaggiava ed è finita fuori strada ribaltandosi. Paura ieri sera, venerdì, intorno alle 22 per una donna di 40 anni rimasta fortunatamente illesa dopo l’incidente avvenuto in via Spluga, lungo la Sp 72, poco prima dell’intersezione con via Cantù.

In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che la donna abbia fatto tutto da sola, forse tradita dall’asfalto reso particolarmente scivoloso dalla pioggia. Sul posto si sono precipitati ambulanza, auto medica, carabinieri e vigili del Fuoco, ma per fortuna la donna non ha riportato ferite a causa dell’incidente. Diversi invece i danni al mezzo, che è stato portato via dal carroattrezzi.