Airuno, incidente sulla provinciale: un ferito e code

Schianto ad Airuno, ferito in modo non grave un 53enne

Difficoltà per il traffico, sul posto sanitari e forze dell’ordine

AIRUNO – Ha provocato incolonnamenti e un ferito non grave l’incidente avvenuto lungo via Statale ad Airuno, la provinciale che attraversa il paese.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 15.30 di lunedì, non lontano dalla rotatoria all’incrocio con via Adda.

E’ intervenuta la Croce Rossa insieme agli uomini del 118 per assistere il ferito, un uomo di 53 anni, che avrebbe riportato traumi lievi. L’incidente avrebbe coinvolto una moto e due autoveicoli. Sul posto anche la Polstrada con la Polizia Locale e i Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, pare che una delle due auto stesse per immettersi sulla provinciale da una via laterale quando ha colpito la moto che transitava. Cadendo la moto avrebbe urtato un secondo veicolo. Fortunatamente il motociclista non avrebbe riportato traumi seri nell’accaduto.

Più gravi le conseguenze sulla viabilità con incolonnamenti e viabilità gestita a senso unico alternato per consentire sgombero e pulizia della carreggia