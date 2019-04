Scoppia la centralina Enel, spavento tra i residenti

Una vettura transitava in quel momento, incolume la coppia a bordo

OLGINATE- Tre boati fragorosi hanno interrotto la quiete di giovedì sera in via al Crotto di Olginate: un guasto ha causato lo scoppio della cabina elettrica posta lungo la via, a poca distanza dalle abitazioni.

La violenza dell’esplosione è stata talmente forte da scaraventarne a terra la porta di metallo creando grande preoccupazione tra i residenti delle vicine palazzine che sono scesi in strada.

“Eravamo davanti alla televisione quando abbiamo sentito tre botti, la corrente elettrica è saltata, siamo usciti e abbiamo visto il fumo alzarsi dalla cabina”.

Subito sono stati contattati i pompieri che hanno raggiunto il luogo dell’accaduto insieme ai carabinieri e hanno transennato l’area per sicurezza.

Nel momento in cui si è verificato il primo scoppio, un’auto transitava proprio davanti alla cabina elettrica; la coppia a bordo ha lasciato la vettura e si è allontanata di corsa.

Sul posto sono stati inviate anche un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa ma fortunatamente, esclusi i due automobilisti rimasti turbati dall’accaduto, nessuno ha avuto necessità di assistenza medica.