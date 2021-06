L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì, lungo la Sp 72 al confine tra Pescate e Garlate

Il motociclista viaggiava in direzione Garlate ed è stato urtato da un’auto in transito nella stessa direzione

GARLATE – Si ferma per far attraversare, sulle strisce pedonali, un pedone e viene sbalzato a terra da un’auto che procedeva dietro di lui. E’ successo questa mattina, giovedì 3 giugno, poco dopo le 10 lungo la Sp 72 al confine tra Pescate e Garlate.

Dalle prime informazioni raccolte direttamente sul luogo, che dovranno trovare conferma dai rilievi affidati alla Polizia locale di Garlate – Pescate, sembrerebbe che un uomo, in sella a uno scooter, si sia fermato per far attraversare un pedone lungo le strisce pedonali. Dietro di lui proveniva un’auto che non si sarebbe accorta dallo stop del motociclista, urtandolo e facendolo sbalzare a terra.

Immediatamente sono scattati i soccorsi con l’invio sul posto di un’ambulanza e un’automedica per soccorrere i feriti.