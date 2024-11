Olginate, guidava senza assicurazione: fermato dalla Polizia locale nei controlli serali

Controlli straordinari serali della Polizia locale in via Cantù

Elevate quattro sanzioni in poche ore, una delle quali per la guida senza assicurazione

OLGINATE – Quattro sanzioni elevate, una di queste per la mancanza della copertura assicurativa. E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dalla Polizia locale intercomunale di Olginate e Valgreghentino ieri sera, venerdì 1° novembre.

Gli agenti, capitanati dal comandante Matteo Giglio e dal suo vice Francesco Carroccio, si sono posizionati in via Cantù, la strada di accesso al paese, segnalata da molti residenti come pericolosa per via dell’eccessiva velocità di transito degli automobilisti e dei motociclisti in transito.

Due le pattuglie impegnate in questo servizio di controllo straordinario durante il quale sono state elevate quattro sanzioni per il mancato rispetto del Codice della Strada. Particolarmente grave il caso dell’automobilista fermato alla guida di un mezzo non assicurato.

Un’attività di controllo, quella svolta venerdì sera, a cui si è aggiunta questa mattina, sabato, quella sui rifiuti abbandonati sul lungolago: gli agenti sono riusciti a risalire all’identità della persona che ha abbandonato in strada, poco lontano da Villa Sirtori, borse di rifiuti e oggetti sparsi, attivando le procedure per il sanzionamento.