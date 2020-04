Olginate. Salgono a 36 i positivi, dimessi dall’ospedale i primi cittadini

Il messaggio del sindaco Marco Passoni ai cittadini

Oggi inizierà la distribuzione a domicilio delle mascherine

OLGINATE – Sale a 36 il numero dei cittadini risultati positivi al tampone, ma la buona notizia è che alcuni di loro sono stati dimessi e hanno potuto “riabbracciare” i propri cari; altri invece si trovano ancora in ospedale e continuano a lottare.

Il sindaco Marco Passoni ha mandato un messaggio ai suoi concittadini per fare il punto della situazione anche in merito alle iniziative messe in campo dall’amministrazione: “Nel pomeriggio del 9 aprile inizierà la distribuzione a domicilio delle mascherine fornite da Regione Lombardia per coloro che ne hanno fatto richiesta. Ricordo a tutti che è possibile richiederle contattando il numero 366/6872199 (8.30-12.30 e 14-16). Queste mascherine non coprono il fabbisogno di tutta la cittadinanza, ma come comune stiamo reperendo altre mascherine che verranno messe di volta in volta a disposizione dei cittadini. Inoltre, gli esercizi commerciali del centro paese hanno a disposizione per i clienti che ne sono sprovvisti delle mascherine riutilizzabili confezionate da un gruppo di volontarie parrocchiali”.

Sempre nella giornata di oggi si concluderà l’attività di pulizia e riordino del Cimitero, mentre la raccolta fondi Solidarietà per Olginate prosegue, dimostrando che Olginate è prima di tutto comunità, che si aiuta e si dona: ad oggi sono stati raccolti 28.305,00 Euro.

“Ringrazio chi ha già donato e chi vorrà donare. Ringrazio inoltre tutte le persone che stanno aderendo all’iniziativa Spesa Solidale: abbiamo già consegnato le prime spese donate dagli olginatesi. Permettetemi di ringraziare le Dott.sse Maria Condina e Isabella Marchetti che si sono rese disponibili per offrire un servizio di supporto psicologico rivolto ai cittadini che ne sentissero la necessità. Vi invito a consultare il sito e la pagina Facebook del Comune per maggiori informazioni e modalità di accesso”.

“Infine, sarò ripetitivo, ma vorrei concludere con un grande Grazie ai volontari che si stanno occupando delle consegne a domicilio (spesa e farmaci), della pulizia del Cimitero e del confezionamento delle mascherine – conclude Passoni -. Grazie ai factotum che sono pronti a qualsiasi servizio, dall’assistenza telefonica alla preparazione delle spese. Grazie ai commercianti che non ci fanno mancare nulla nonostante le difficoltà del momento”.

Proseguono regolarmente le attività e i servizi coordinati dal Centro Operativo Comunale. I numeri di telefono da contattare in caso di qualsiasi necessità sono: