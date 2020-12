Pescate. Abbandona alcune bottiglie in strada, pesante multa per il furbetto

La persona è stata individuata grazie alle telecamere

Il sindaco De Capitani: “Ci tengo al decoro. Installate tre nuove telecamere al parco Torrette”

PESCATE – Aveva accostato l’auto in prossimità di un condominio in via Roma a Pescate per abbandonare a terra alcune bottiglie vuote nei pressi di un esercizio pubblico che si trova proprio nel condominio, probabilmente per far credere che i responsabili fossero gli avventori dell’esercizio pubblico.

“Un residente di Pescate iscritto al gruppo ‘Sentinelle pescatesi’ che aveva assistito alla scena, mi ha telefonato spiegandomi l’accaduto, e pur senza poter prendere la targa dell’auto a causa del buio, il trasgressore è stato individuato – racconta il sindaco Dante De Capitani -. In quella zona infatti ci sono ben quattro telecamere e una è puntata su un attraversamento pedonale e quindi proprio sull’esterno dell’esercizio”.

Il sindaco ha chiamato la comandante della Polizia Locale dicendole di bloccare la cam 4 e procedere con l’identificazione del trasgressore che è poi risultato essere residente in un comune vicino: “Siccome al decoro del paese ci tengo in particolar modo, ho chiesto alla Comandante di applicare nel frangente la sanzione massima prevista dal nostro regolamento di polizia urbana e cioè 500 euro – continua il sindaco -. Proprio per contrastare ancor meglio il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti altre due telecamere a raggi infrarossi e con grandangolo ad alto ingrandimento sono state posizionate ieri, lunedì, nel parcheggio a lago del parco Torrette. Ora il numero complessivo sale a 60 telecamere di videosorveglianza in tutto il paese, di cui ben 57 collegate tramite internet all’impianto di videosorveglianza della Polizia intercomunale”.