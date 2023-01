Pescate. Ancora multe per chi sporca, pizzicati alcuni giovani

Hanno mangiato, bevuto e poi hanno abbandonato i rifiuti nel parcheggio

“Oltre ai soldi del fast food devono mettere in conto la multa di 500 euro, come se fossero andati in un ristorante stellato”

PESCATE – “Ormai non le conto più le volte che abbiamo sanzionato chi getta borse o cartacce per terra, specie al parcheggio delle Torrette. L’ultima in ordine di tempo, una compagnia di ragazzi di un paese vicino che, arrivati al parcheggio di sera a bordo di un auto, dopo aver mangiato e bevuto con vista lago, ha abbandonato i resti di cibarie sul selciato”.

Il sindaco Dante De Capitani nel giro di una decina di minuti è riuscito a risalire al nome del proprietario dell’auto che, come al solito, è stato sanzionato con una salatissima multa di 500 euro: “Questo lo possiamo fare perché abbiamo un eccellente sistema di telecamere, un comandante della Polizia Locale capace di trovare i responsabili in un attimo e una rete di sentinelle efficiente”.

“È una battaglia che non vincerò mai, ne sono consapevole, continueranno a sporcare comunque – conclude il sindaco -. Però lo fanno a loro rischio perché, a differenza di altri luoghi in Italia, questo è un comune che non dà tregua agli sporcaccioni a cui prima o poi la multa arriva, per cui oltre al prezzo delle cibarie queste persone devono mettere pure in conto altri 500 euro, come se fossero andati a cena in un ristorante stellato e non in un fast food”.