Pescate, scontro auto moto lungo la Provinciale: due feriti

L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì, poco prima delle 12

Trasportati in ospedale l’uomo e la donna in sella allo scooter che si è scontrato con un’auto

PESCATE – Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì, lungo la provinciale a Pescate.

A scontrarsi un’auto e una moto con a bordo due persone: l’impatto è stato molto violento tanto che i soccorsi sono stati allertati inizialmente in codice rosso.

Sul posto si sono portate un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e della Croce San Nicolò. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Ad avere la peggio l’uomo e la donna in sella allo scooter trasportati all’ospedale per accertamenti in codice giallo.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri per i rilievi del caso: toccherà a loro stabilire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto mentre l’auto stava effettuando una manovra di svolta.