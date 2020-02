Soccorsi a Olginate per una persona dispersa tra Capiate e le Fornasette

Vigili del Fuoco al lavoro, sul posto anche un’ambulanza

L’uomo, un 74enne, è stato ritrovato nella zona accanto alla Sp72

OLGINATE – L’allarme è scattato poco prima delle 16.30 di oggi, mercoledì 12 febbraio, a Olginate per una persona dispersa in un boschetto lungo via Milano, tra la frazione di Capiate e le Fornasette. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco assieme a un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e ai Carabinieri.

Le ricerche, durate qualche decina di minuti, hanno dato esito positivo: l’uomo, un 74enne, probabilmente in seguito a una caduta, non è più stato in grado di rialzarsi. E’ stato ritrovato nella zona accanto alla Strada Provinciale 72, verso la ferrovia, quindi affidato alle cure dei sanitari già presenti sul posto. L’uomo sarebbe comunque in buone condizioni.