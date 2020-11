Tragedia a Valgreghentino, il 20enne alla guida denunciato per omicidio stradale

Risultato positivo all’alcoltest il giovane alla guida dell’auto finita contro un albero

Nell’incidente ha perso la vita una 19enne, grave un altro giovane

VALGREGHENTINO – Aveva bevuto oltre il limite consentito il 19enne alla guida dell’auto, nella quale ha perso la vita la giovane Beatrice Ceraudo di Olginate. Il ragazzo è stato denunciato per omicidio stradale.

Positivo l’alcoltest a cui lo hanno sottoposto gli agenti della Polstrada, intervenuti sulla scena dell’incidente, l’esito sarebbe stato un valore attorno a 1 g/l, il doppio rispetto alla soglia consentita dalla legge per un conducente che non sia neopatentato, ma essendo sotto i 21 anni d’età il giovane guidatore avrebbe dovuto astenersi completamente dall’assumere alcol.

Un aspetto che aggiunge ulteriore dolore alla tragica vicenda, accaduta intorno alle 23.30 di domenica a Villa San Carlo di Valgreghentino: l’auto finita fuori strada lungo via Kennedy, l’impatto con un albero a lato della carreggiata e poi con un secondo albero e la vettura che si ferma. Questa una prima ricostruzione dei fatti.

A bordo dell’auto tre amici, tutti residenti nelle vicinanze del luogo dell’accaduto: la 19enne Beatrice Ceraudo, di Olginate, era seduta sul lato posteriore dell’auto ed è morta sul colpo.

Grave A. C. di Garlate, 20 anni, che viaggiava sul posto passeggero, è stato trasportato all’ospedale Manzoni. Assistito dai sanitari anche il guidatore A. I., 19 anni di Olginate, per il quale non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

L’autovettura è stata posta sotto sequestro e la patente sospesa ai fini della revoca. Nel frattempo continuano gli approfondimenti della Polizia Stradale che sta proseguendo negli accertamenti anche per ricostruire i contorni della serata, finita oltre l’orario del coprifuoco (scattato alle 23) con la possibile contestazione di questa violazione, e in merito anche all’alcol consumato.