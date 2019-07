Vandali a Pescate, il sindaco furioso: “Prima li denuncio e poi gli tolgo la residenza!”

I responsabili potrebbero essere tre ragazzini del paese

Dante De Capitani sbotta: “Vadano a far danni altrove perché qui hanno chiuso”

PESCATE – Cinque lampioncini della ciclopedonale a lago sono stati vandalizzati nella notte scorsa, tra martedì e mercoledì.

A quanto pare, i responsabili sarebbero tre ragazzini che li hanno presi a calci: “Le telecamere hanno individuato il branco – ha chiarito il sindaco Dante De Capitani – sono in corso verifiche sulla loro identità”.

Un’azione inaccettabile per il primo cittadino che da sempre ha fatto della cura del territorio la propria bandiera: “Pare addirittura che i responsabili siano ragazzi di Pescate e questo mi fa rabbia perché li conosco tutti e a tutti ho sempre detto che atti vandalici qui non sono perdonati”.

De Capitani è davvero furioso per l’episodio: “Se si dovesse confermare che sono ragazzi di Pescate oltre alla denuncia ho intenzione di togliere loro pure la residenza e, visto che sono minorenni, toglierò la residenza anche alle loro famiglie che non sono state capaci di educarli. Poi che facciano pure ricorso, non mi interessa… ma io simile gentaglia in paese non la voglio. Vivono in un paese bellissimo e sono loro i primi a distruggerlo? Allora se ne vadano a far danni altrove perché qui hanno chiuso”.