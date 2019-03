In serata la segnalazione dei residenti

Il rogo subito spento dai Vigili del Fuoco

OLGINATE – Intervento in serata, mercoledì, per i pompieri che sono accorsi a Olginate dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona di piazza del mercato per il fumo avvisato in prossimità di un capannone industriale.

Durante il sopralluogo i pompieri hanno verificato che il rogo era causato da della carta che stava bruciando in uno spazio sul retro dell’azienda, subito spenta dai Vigili del Fuoco.