Ore 15. Incidente sulla SS36 nella galleria San Martino: auto ribaltata

LECCO – Soccorsi in azione in questo momento lungo la SS36. L’allarme è scattato alle 15 di oggi, sabato, per un’auto ribaltata lungo la Super 36 all’altezza della galleria San Martino, in direzione Nord. Sul posto sono stati inviate, in codice rosso, due ambulanze e l’auto medica.

Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente sono apparse meno gravi del previsto. Solo per una si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti. Per permettere di effettuare le operazioni di soccorso in sicurezza è stato necessario chiudere l’accesso alla galleria San Martino in direzione Nord. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Bellano.