LECCO – Il traffico è rallentato con code sulla Strada statale 36 a Lecco (km 51,350), in direzione Milano, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’interno della galleria “Attraversamento Lecco”. Un motoveicolo è caduto coinvolgendo a seguire una seconda moto. Non si registrano feriti. E’ temporaneamente chiusa la corsia di marcia per permettere la pulizia della sede stradale e la messa in sicurezza della viabilità. Sul posto è presente personale Anas e della Polizia Stradale di Lecco per il controllo e rispristino della normale circolazione.