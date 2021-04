L’incidente è avvenuto nel tunnel del San Martino

LECCO – Incidente alle 21.10 circa di questa sera, giovedì, lungo la SS36 (Strada Statale 36) nel tunnel del San Martino, in direzione Lecco (Sud). L’incidente è avvenuto poco prima dell’uscita Lecco (Meridiana) subito dopo una curva. Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: ambulanza e Polstrada. Due le persone coinvolte nell’incidente, un ragazzo di 19 anni e uno di 20 entrambi rimasti illesi. Possibili code e rallentamenti per chi viaggia in direzione Sud.