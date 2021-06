Schianto a Oggiono: grave un giovane, l’altro si allontana a piedi

L’incidente è avvenuto lungo la Santa poco dopo le 22.30

Grave un ragazzo. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

OGGIONO – Grave incidente questa sera, lunedì, poco dopo le 22.30 lungo la sp 51 La Santa a Oggiono, al confine con Dolzago. Per motivi ancora da appurare, sembrerebbe che un’auto, proveniente da Dolzago, con a bordo due giovani, abbia invaso la corsia opposta andando a scontrarsi violentemente contro un furgoncino che procedeva in senso opposto.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, uno dei due ragazzi a bordo dell’auto avrebbe estratto l’altro dall’abitacolo dell’auto allontanandosi poi a piedi dal luogo dell’incidente.

Le condizioni del ferito sono giudicate gravi, avrebbe riportato ferite alla testa e alla gamba: il giovane è stato inizialmente soccorso da un residente che è sceso immediatamente in strada insieme a molti altri abitanti della zona dopo aver sentito il botto, lo hanno poi preso in carico gli operatori della Croce Rossa che, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato all’ospedale a Lecco in codice rosso.

Meno preoccupanti le condizioni dell’uomo alla guida del furgone, portato al pronto soccorso di Erba in codice verde.

Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i Vigili del Fuoco in supporto ai sanitari e per la messa in sicurezza dei veicoli. Toccherà ora ai Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e rintracciare il giovane che manca all’appello, probabilmente anch’esso rimasto ferito nello schianto.