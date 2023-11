Allestito comando avanzato sul posto per le ricerche

Azione congiunta di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e forze dell’ordine

PRIMALUNA – Una persona è scomparsa a Primaluna: i Vigili del Fuoco, in accordo con le forze dell’ordine, hanno allestito un comando avanzato per cercarla e si trovano sul posto con la squadra SAF. Allertato anche il Soccorso Alpino. Stando alle prime informazioni il disperso non sarebbe rientrato a casa, con allarme scattato intorno alle ore 17.30.