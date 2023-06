Si tuffa nell’Adda e si fa male a una spalla, soccorsi a Brivio

Un uomo di 52 anni è stato soccorso in località Toffo

Dopo l’infortunio avrebbe avuto difficoltà a tornare a riva

BRIVIO – Intervento dei soccorsi intorno alle ore 13.30 a Brivio per un infortunio nel fiume Adda in località Toffo. Da quanto appreso, un uomo dopo essersi tuffato si sarebbe lussato una spalla, trovando poi difficoltà a uscire dall’acqua e tornare a riva.

Sul posto sono intervenuti i Volontari del Soccorso di Calolziocorte insieme all’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Fortunatamente l’uomo, un 52enne, non sarebbe in pericolo di vita ma è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico).