SS36. Dopo il crollo di calcinacci in galleria, riaperta la corsia di marcia

Anas fa sapere che per proseguire l’intervento di messa in sicurezza la carreggiata verrà chiusa dalle ore 21 di questa sera fino alle 6 di domani, sabato

Alle ore 15 invece è stata riaperta in entrambe le direzione la SP72

MANDELLO DEL LARIO – Riaperta la corsia di marcia della SS36 in direzione Lecco dopo la chiusura temporanea avvenuta questa mattina in seguito alla caduta di calcinacci dalla volta della galleria Somana. Il traffico nel frattempo è stato deviato sulla SS754, mentre sul posto sono intervenute le squadre di Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

A comunicare la riapertura è stata Anas, ente proprietario della strada, che inoltre fa sapere “L’intervento di messa in sicurezza proseguirà con la chiusura della carreggiata tra le ore 21 e le 6 del mattino, per ultimare i lavori necessari. L’obiettivo è quello di rendere nuovamente percorribile l’arteria in tempi brevi, limitando al massimo i disagi per chi viaggia”.

Un imprevisto che ha inevitabilmente causato disagi alla viabilità sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”.

Nel frattempo c’è stata la riapertura della SP72 da parte della Provincia di Lecco, avvenuta alle 15.00, in etrambe le direzioni. strada chiusa a seguito di uno smottamento avvenuto il 5 settembre.