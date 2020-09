Statale 36. Incidente tra Abbadia e Lecco. Traffico bloccato e lunghe code

Scontro tra camion, auto e furgone sulla Statale 36 all’altezza dell’Orsa Maggiore

Traffico bloccato e lunghe code per chi da Abbadia viaggia verso Lecco

ABBADIA – Un incidente, avvenuto poco prima dello svincolo per l’Orsa Maggiore tra Abbadia e Lecco sulla Statale 36, dalle 15.30 sta bloccando il traffico in direzione del capoluogo manzoniano.

Coinvolti nel sinistro, secondo le prime informazioni, un furgone, un’auto e un camion. Mobilitati i soccorsi per eventuali feriti: risulta coinvolto un giovane automobilista di 25 anni di cui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nel frattempo il traffico è congestionato con incolonnamenti che stanno interessando anche in parte la provinciale di Abbadia e lo svincolo di immissione alla super. La statale è stata successivamente chiusa e il traffico deviato allo svincolo per Lecco.