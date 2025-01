Tragedia in montagna: tre morti sotto una valanga a Punta Valgrande

La tragedia si è consumata oggi. Cinque le persone coinvolte, tre sarebbero le vittime. Soccorsi sul posto

TRASQUERA – Una giornata di escursionismo si è trasformata in tragedia nelle Alpi Lepontine Nord, nel territorio di Trasquera, Verbano-Cusio-Ossola. Una valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, una cima di 2.850 metri situata al confine tra Italia e Svizzera, travolgendo un gruppo di cinque alpinisti. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12:30. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e la Guardia di Finanza, coadiuvati da un elicottero e dalle squadre cinofile. Le operazioni di soccorso, rese complicate dalla conformazione del terreno e dalla quantità di neve, sono state condotte utilizzando l’Artva, l’apparecchio per la ricerca di persone travolte da valanghe.

L’area, già segnalata come a rischio dal bollettino dell’Arpa, presentava un pericolo valanghe di livello 3 (“marcato”) sopra i 2.100 metri di quota. Questo livello implica la possibilità concreta di distacchi spontanei o provocati in determinate condizioni, un fattore che, purtroppo, ha avuto conseguenze fatali in questa circostanza. Le vittime non sono ancora state ufficialmente identificate.