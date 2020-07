Bufera di vento nella notte: “vola” un pezzo di tetto a Civate

Il forte vento ha divelto parte della copertura di un’azienda a Civate

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco. A Bellano intervento per piante cadute

CIVATE – Ho soffiato forte fin dalla tarda serata di ieri, lunedì, il vento che ha insisto nel lecchese, non senza fare danni.

A Civate, il tetto di un’azienda è stato parzialmente scoperchiato e una parte di copertura è ‘volata’ via finendo all’interno della vicina centralina elettrica, causando anche problemi alla rete. E’ successo intorno all’1.30 in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

Pompieri impegnati anche in Alto Lario, a Bellano per delle piante cadute a causa delle raffiche.