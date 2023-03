Cade e si infortuna sul sentiero per San Tommaso, elisoccorsa

La donna di 61 anni ha riportato un trauma cranico

VALMADRERA – Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato, sul sentiero per San Tommaso per soccorrere una donna di 61 anni infortunata in seguito ad una caduta.

L’allarme è scattato intorno alle 15. Allertati gli uomini del Soccorso Alpino, in volo si è alzato l’elicottero del 118 da Como che ha recuperato l’escursionista trasportandola in codice verde all’Ospedale di Cantù per un trauma cranico.