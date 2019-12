Civate. Bimba di 18 mesi ‘travolta’ dal cane di famiglia

La piccola è stata trasportata all’ospedale di Bergamo in elicottero

Sarebbe stata urtata dal cane di casa, picchiando la testa

CIVATE – Grande è stato spavento ma per fortuna le condizioni della bambina, solo 18 mesi, non sarebbero gravi: il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì, a Civate. La piccola era in casa con la nonna e un familiare quando il cane di famiglia, un esemplare di dogo argentino, l’avrebbe travolta con la sua grossa stazza, facendola cadere a terra.

Nella caduta, la bimba avrebbe picchiato la testa procurandosi una ferita. I soccorsi, avvisati dell’accaduto, sono intervenuti in elicottero per agevolare il trasporto d’urgenza in ospedale a Bergamo, dove la bambina sarebbe stata sottoposta ad un piccolo intervento. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ieri insieme ai sanitari sono giunti all’abitazione anche i carabinieri per verificare l’accaduto. Il cane sarà sottoposto ad accertamenti veterinari.