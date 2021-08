In tanti al funerale celebrato questa mattina, lunedì

“Abbiamo pregato, sperato e voluto che tutto andasse per il meglio, ma così non è stato…”

CIVATE – “Ciao Saretta, questo purtroppo sarà per noi l’ultimo saluto”. Un addio davvero difficile quello dato stamattina, lunedì, a Sara Ghislanzoni, giovane mamma di Civate morta dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, Sole. In tanti hanno partecipato ai funerali celebrati nella chiesa parrocchiale; è stata un’amica a leggere un messaggio di profondo cordoglio per una morte davvero difficile da accettare.

“Mi sembra ieri quando ci siamo conosciute all’interno della comunità. Inizialmente eravamo un po’ distanti, ma dopo poco tempo ci siamo avvicinate ed è nato così un rapporto vero e speciale: per la prima volta avevo trovato una vera amica. Mi ricordo come se fosse ieri il giorno che ci siamo abbracciate in lavanderia e ci siamo strette strette e lì è partito il primo ‘ti voglio bene’. E poi il boom della nostra unione, quando il 28 dicembre 2020 mi hai confidato della tua gravidanza, ora hai regalato al mondo un’amore di bambina, la dolce Sole. Grazie alla comunità credevo e speravo che quell’amicizia sarebbe continuata anche fuori, avevo quell’amica che non ho mai avuto. Poi arrivò quella maledetta telefonata che rovinò tutto, ci spaccò il cuore a metà. Abbiamo pregato, sperato e voluto che tutto andasse per il meglio, ma così non è stato… Sono sicura che la nostra amicizia vivrà per sempre nei nostri cuori. Sarai sempre nei nostri pensieri”.

“Dare la vita, non c’è un dono più grande di questo. Quanto tempo ci vuole per imparare a dare la vita? – ha detto il parroco don Gianni De Micheli durante l’omelia – Non è semplicemente una gravidanza, c’è qualcosa di molto più grande nel dare la vita. Una madre che dà vita al proprio figlio, mettendo in gioco se stessa, è il fatto più grande che possiamo contemplare. Camminare nella vita con fede vuol dire avere il coraggio di guardare a tutto ciò che il Signore sta facendo fruttificare nella nostra vita e anche in questo momento, nonostante il dolore e la sofferenza, possiamo dire che c’è qualcosa che l’amore interroga. Perché non è semplicemente il guardare a qualcosa che finisce, ma ogni istante ci è chiesto di guardare a ciò che nasce. Anche in questo momento c’è luce e non solo perché c’è una piccola vita davanti a noi che si chiama Sole”.

Tanta la commozione per questa giovane mamma di 40 anni: “Sei stata una donna capace di credere nel tuo essere madre. Oggi se ne va una donna autonoma, responsabile e indipendente. Ciao Sara”. E le note di “Canzone” di Vasco Rossi hanno accompagnato Sara Ghislanzoni nel suo ultimo viaggio.

Sara Ghislanzoni lascia il compagno Christian con la piccola Sole, la figlia Giorgia con Igor, la mamma Carla, la sorella Simona, il fratello Luca con Valeria, la sorella Serena con Simone, i nipoti Samuele, Matteo, Ilaria ed Elisa i parenti e gli amici.