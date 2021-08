Sara Ghislanzoni è morta a 40 anni, in ospedale, a qualche giorno dal parto

Lunedì mattina a Civate si svolgeranno i suoi funerali

CIVATE – Si svolgeranno domani, lunedì, i funerali di Sara Ghislanzoni, mamma di 40 anni residente a Civate scomparsa tragicamente all’ospedale di Lecco qualche giorno dopo aver dato alla luce, prematuramente, la sua seconda figlia.

La donna era stata ricoverata al Manzoni in seguito ad un malore, legato a complicanze nella gestazione che hanno costretto i medici ad un parto cesareo d’urgenza che ha salvato la vita alla piccola. La madre invece, ricoverata in rianimazione, non ce l’ha fatta e si è spenta sabato al nosocomio lecchese.

Un epilogo drammatico che ha colpito nel lutto l’intera comunità di Civate. “ Sono senza parole e addolorato per la famiglia – dice il sindaco Angelo Isella – Anche se non la conoscevo personalmente sono davvero sconvolto da quanto accaduto. Tutta la nostra cittadina si stringe intorno ai familiari di Sara, al compagno e alle sue bambine”.