Frana sulla SP46, chiusa la Oliveto – Valbrona

Il distaccamento questa mattina, lunedì, vicino al ristorante ‘Il Ceppo’

Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco di Canzo e di Valmadrera. Impossibile al momento stabilire i tempi di riapertura

OLIVETO LARIO – Chiusa per frana la SP46, strada provinciale che collega il comune di Oliveto Lario a quello di Valbrona. Alcuni massi si sono staccati dal versante montuoso nella mattinata di oggi, lunedì, sfondando la rete paramassi e il guard rail.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Canzo e Valmadrera. Sul posto anche le forze dell’ordine. Da quanto sinora emerso il distaccamento di massi sarebbe avvenuto prima del ristorante Il Ceppo, salendo verso Valbrona.

Il sindaco di Oliveto Lario Bruno Polti fa sapere: “Sono stato avvisato dall’ingegner Fabio Valsecchi della Provincia di Lecco su quanto accaduto. Il distaccamento di massi ha richiesto la chiusura della strada. Ora sarà necessario effettuare un sopralluogo per avere un chiaro quadro della situazione e successivamente intervenire per la messa in sicurezza della zona. Al momento non è ovviamente possibile stabilire i tempi della riapertura”.

Aggiornamenti non appena possibile