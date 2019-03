I funerali del sindaco di Civate mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale.

Verrà allestita in Comune la camera ardente. I ricordi della politica lecchese

CIVATE – Saranno celebrati mercoledì 6 marzo, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Civate i funerali del sindaco Baldassare Mauri. La camera ardente verrà allestita nella sala consiliare del Comune dalle 8.30 alle 14.30 permettere a tutti di salutare per l’ultima volta l’amato sindaco. Dalla sala consiliare partirà poi il corteo funebre verso la chiesa parrocchiale.

Per tutti Rino, molto amato in paese, è morto all’improvviso nella mattinata di oggi, 4 marzo, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

I ricordi degli amministratori lecchesi

Il presidente della provincia Claudio Usuelli

“Ciao Rino, ci mancherai tantissimo. Civate e tutta la Provincia di Lecco hanno perso oltre che un grande Amministratore un grandissimo uomo. Avevo espresso il desiderio di averti al mio fianco nel prossimo Consiglio Provinciale, ma, purtroppo, da lassù qualcuno di più importante ha deciso che dovevi essere invece al suo fianco. Buon viaggio caro Rino”.

Il sindaco di Ballabio Alessandra Consonni

“Una tristissima notizia mi ha raggiunto questa mattina, lasciandomi sgomenta: la morte improvvisa del collega e amico Baldassare Mauri, sindaco di Civate. Ci lascia un onesto e buon amministratore locale, persona la cui sincera pacatezza mi ha sempre colpito. Addio sindaco, la prossima volta al Moletto porterò un fiore anche per te e, in quel momento, sarà come se ci fossi ancora anche tu. Il mio cordoglio ai suoi cari e ai cittadini di Civate”.

Il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla

“Oggi il nostro territorio ha perso un grande politico. E’ morto il sindaco di Civate Mauri Baldassare Cristoforo Mauri. Esprimo le più sentite condoglianze per questo profondo momento di lutto alla famiglia, a tutta l’Amministrazione Comunale di Civate ed a tutti i cittadini civatesi. Vi sono vicino nel dolore di questo giorno. Risposa in pace, amico mio”.

Il Senatore Paolo Arrigoni

“Una notizia terribile, che lascia attoniti. Rino era una gran brava persona che dava tutto per la sua comunità. I civatesi perdono un sindaco e un cittadino modello, tutti noi piangiamo un amico. La mia vicinanza ai suoi cari”.

Il segretario della Lega di Oggiono Giovanni Pasquini

“Sinceramente dispiaciuto per la scomparsa di un grande Amministratore locale del territorio Lecchese. Persona stimabile, onesta e sempre di parola.

L’assessore di Valmadrera Raffaella Brioni

“Grazie Rino. Sei stato per me un collega di amministrazione sincero ed onesto, sempre disponibile a collaborare. Ti porterò sempre nel mio cuore”.

Il sindaco di Lecco Virginio Brivio

“Conoscevo bene il Sindaco Baldassare Mauri, alla cui famiglia esprimo il mio personale cordoglio, nonché quello dell’Amministrazione comunale di Lecco. Voglio ricordare in questo momento, fra le altre cose, la sua sfida per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione dell’Abbazia di San Pietro al Monte e il suo costante apporto ai progetti di respiro sovracomunale, la collaborazione sul fronte delle società partecipate dai Comuni, delle gestioni associate e in generale di tutti gli strumenti messi in atto per affrontare insieme le nuove sfide. Parteciperò anche in rappresentanza del Comune di Lecco ai funerali di Rino, che si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Civate”.