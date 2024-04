Incidente nella notte a Suello: auto si ribalta, soccorso un 23enne

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra venerdì e sabato

Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Sp49

SUELLO – Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella notte tra venerdì e sabato a Suello. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando un giovane di 23 anni ha perso il controllo della sua auto ribaltandosi mentre percorreva la strada provinciale 49.

Il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuto con due autopompe, una dal distaccamento di Valmadrera e l’altra dalla sede centrale. Il personale, in collaborazione con un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’auto infermieristica da Molteno, ha messo in sicurezza la scena e le persone coinvolte. Un 23enne è stato trasportato all‘ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).