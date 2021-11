Incidente sul lavoro a Cesano Maderno, la vittima è il lecchese Furio Frigerio

Furio Frigerio abitava a Valmadrera, è morto nell’incidente sul lavoro di questa mattina a Cesano Maderno

Autotrasportatore, è rimasto schiacciato sotto il peso del carico

CESANO MADERNO – Abitava in provincia di Lecco la vittima dell’ennesima tragica morte sul lavoro: a perdere la vita, questa mattina, è Furio Frigerio, autotrasportatore di 50 anni, originario di Bulciago ma residente a Valmadrera da soli due mesi.

Il dramma è accaduto in una ditta di Cesano Maderno situata in via Po’. Da quanto è emerso, il 50enne stava scaricando il mezzo, quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è stato travolto da circa 3 quintali di materiale (sembrerebbe spugna usata per imbottiture di divani e mobili) che non gli hanno lasciato scampo.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di automedica, ambulanza e Vigili del Fuoco di Cesano Maderno, ma per il lecchese non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Locale, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dell’Ats.

Furio Frigerio era conosciuto anche per la sua passione politica che nel 2015 lo spinse a candidarsi come consigliere comunale a Lecco nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno dell’allora candidato di centrodestra Alberto Negrini