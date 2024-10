Perde il controllo della Ferrari nella galleria di Parè e sbatte contro il muretto

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, martedì, a Valmadrera

Sul posto i Vigili del Fuoco di Lecco, un’ambulanza e la Polizia Locale

VALMADRERA – Stava percorrendo con una Ferrari la galleria di Parè, a Valmadrera, lungo la Strada Provinciale 583, quando ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il muretto laterale. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13.15 di oggi, martedì 8 ottobre, e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per l’autista della fuoriserie, non si può dire lo stesso per la Ferrari che ha rimediato non pochi danni. Sul posto i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Lecco, insieme all’ambulanza e alla Polizia Locale di Valmadrera.