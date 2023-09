Ragazza si infortuna in montagna, soccorsi in azione a Civate

Intervento del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco

La giovane è stata trasportata con la barella Kong fino all’ambulanza

CIVATE – Una caduta in una zona impervia sopra Civate intorno alle ore 16.30 di oggi, 24 settembre, ha richiesto l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco da Lecco e Valmadrera.

Una ragazza di 29 anni è stata dapprima localizzata e poi messa in sicurezza nella barella Kong per essere trasportata fino alla strada dove c’era l’ambulanza in attesa. La ragazza non si sarebbe ferita in modo grave, bensì è stata soccorsa in codice verde (poco critico).