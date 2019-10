Valmadrera. Fiamme dal tetto di un locale a Parè, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio a Parè

Evacuati per precauzione gli ospiti del locale

VALMADRERA – Attimi di apprensione a Valmadrera questo pomeriggio, sabato, per un incendio sviluppatosi in un ristorante-albergo a Parè.

L’allarme è scattato intorno alle 14: sul posto, si sono immediatamente portate le squadre dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Malgrate-Valmadrera e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.

Ancora da chiarire la dinamica e l’origine delle fiamme, ma, stando a quanto appreso, l’incendio sarebbe partito dalla parte più alta dell’albergo. I Vigili del Fuoco in breve tempo hanno risolto la situazione circoscrivendo l’incendio.

Nel locale era in corso un matrimonio e tutti gli invitati sono stati evacuati in via precauzionale. A quanto appreso, due di loro sono stati presi in carico dai sanitari, un uomo di 27 anni per inalazioni di fumo e un secondo di 49 anni per modeste ustioni a testa e braccia, e trasportate in codice giallo all’ospedale di Lecco.