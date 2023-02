Valmadrera piange Domenico Venuto morto all’età di 93 anni

Collaborò con don Enzo Locatelli nelle attività della scuola professionale, del cinema e dei campeggi

I funerali si svolgeranno venerdì 17 febbraio alle ore 9.45 nella Chiesa dello Spirito Santo

VALMADRERA – L’ Amministrazione Comunale di Valmadrera partecipa al cordoglio per la scomparsa di Domenico Venuto, conosciuto da tutti come Roberto. 93 anni, per anni ha collaborato tra gli Anni ’60 e ’70 con don Enzo Locatelli nelle attività della scuola professionale, allora serale, del cinema e soprattutto dei campeggi.

Il sindaco Antonio Rusconi ricorda l'amico Venuto con gratitudine e partecipa al cordoglio della moglie Serafina, dei figli Rosaria e Clodoveo con i nipoti.