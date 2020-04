Valmadrera saluta il prof. Andrea Chiarcos, insegnante amante della montagna

E’ venuto a mancare il prof. Andrea Chiarcos, aveva 80 anni

Insegnante di Lettere e volto dell’Osa Valmadrera di cui è stato primo direttore dei corsi di escursionismo

VALMADRERA – Un infarto nel pomeriggio di ieri ha provocato probabilmente la scomparsa del prof. Andrea Chiarcos, 80 anni, nato a Casarza della Delizia in Friuli e che si era sposato e aveva cominciato a insegnare Lettere nel lecchese e anche a Valmadrera.

Poi tanti anni di insegnamento all’Istituto Badoni di Lecco con l’incarico di vicepreside e tanta stima da parte di alunni e colleghi.

“Forte in Andrea Chiarcos è sempre stato l’interesse per l’ambiente e per tanti anni l’impegno nell’Osa: è stato il primo direttore dei corsi di escursionismo, responsabile del gruppo antincendio, marciatore per alcuni anni e speaker per molte manifestazioni – lo ricorda il sindaco Rusconi – Andrea, oltre a essere stato mio insegnante il primo anno di scuola media, era persona di grande cultura e altrettanta modestia. Persona schiva, non amava mettersi in mostra, ma dovunque ha operato tutti ne hanno apprezzato la serietà , la competenza e le doti umane”.

Lascia i figli Giorgio e Maurizio mentre nel 2016 era scomparsa l’amata moglie Romana .