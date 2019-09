Valmadrera, scontro in via Manzoni. Auto finisce contro la cler di un negozio

Schianto tra due vetture, un’auto va a sbattere sulla serranda di un negozio

Tre anziani coinvolti, soccorsi dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco

VALMADRERA – Incidente lungo via Manzoni a Valmadrera dove, intorno alle 15.30 di lunedì pomeriggio, due auto si sono scontrate; una delle due, una Fiat Cinquecento, è uscita di strada finendo contro le serrande di un attività commerciale.

Tre le persone soccorse. Richiesto anche l’intervento anche dei Vigili del Fuoco, che hanno assistito i sanitari del 118 giunti in automedica e il personale della Lecco Soccorso in ambulanza

Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Leopardi. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Cinquecento, guidata da un 90enne e con la bordo la moglie di 82 anni, si sarebbe immessa sulla strada dalla stop di via Leopardi mentre sopraggiungeva un’Alfa Romeo bianca, condotta ad un uomo di 85 anni

A seguito dello scontro tra i due veicoli, la Cinquecento ha invaso il marciapiede andando a sbattere contro le saracinesche del negozio di elettricista affacciato alla via, fortunatamente ancora chiuso per la pausa pranzo. La titolare, dall’interno dell’esercizio commerciale, ha sentito il forte boato.

I coinvolti avrebbero riportato traumi non gravi. Sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Lecco. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine.