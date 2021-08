Abbandona un sacco di rifiuti sulla Ballabio-Resinelli: “Individuato il colpevole”

Il sindaco documenta lo scempio dei giorni scorsi tra il 5° e il 6° tornante

Nei prossimi giorni al responsabile verrà notificato il verbale dalla Polizia Locale

BALLABIO – “Questa è la scena che mi si è presentata nei giorni scorsi, tra il 5° e il 6° tornante, mentre andavo ai Resinelli: uno scempio! Un sacco abbandonato era stato evidentemente colpito da qualche autoveicolo e la carreggiata risultava completamente invasa da rifiuti di ogni tipo: pentole, plastica, carta, resti alimentari, vetro, un cronotermostato, forchette e forchettoni metallici, nonché un paio di coltelli”.

Le foto pubblicate dal sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola parlano da sole: “Oltre al danno d’immagine per il nostro territorio e il danno per l’ambiente (raccolta differenziata?) anche un grave rischio per l’incolumità delle persone, in quanto una eventuale foratura avrebbe potuto causare serie conseguenze a ciclisti e automobilisti”.

Grazie a una veloce indagine, però, il responsabile è stato individuato: “Questa volta al colpevole è andata male: abbiamo trovato un documento che lo incastra… e nei prossimi giorni gli verrà notificato il verbale dalla Polizia Locale di Ballabio. Chi sbaglia paga, e non mi interessano eventuali scuse”.