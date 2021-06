Ballabio, sulla Provinciale due incidenti in meno di un’ora

Nel primo incidente coinvolta una moto e due persone

Nel secondo inicidente coinvolte due auto, ferita una donna di 51 anni trasportata all’ospedale in codice giallo

BALLABIO – Due incidenti in meno di un’ora nel primo pomeriggio di oggi, domenica, lungo la Provinciale 62 a Ballabio, nel tratto compreso tra la rotonda di Balisio e l’ingresso del paese provenendo dalla Valsassina.

Il primo incidente si è registrato alle 14.25, coinvolte due persone: un uomo di 71 e una donna di 72 anni, che erano in sella ad una moto. L’incidente è avvenuto in prossimità dell’Alva. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo a terra insieme al passeggero. A seguito della chiamata di soccorso, sul posto si sono portate auto medica e ambulanza, i due feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo.

Il secondo incidente si è registrato alle 15.13, sempre sulla provinciale, quasi all’ingresso del paese provenendo dalla Valsassina. A tamponarsi sono state due auto che procedevano in direzione Lecco, un impatto nel quale è rimasta ferita una donna di 51 anni. Sul posto insieme alle forze dell’ordine sono giunti i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Alla donna sono state prestate le prime cure sul posto, quindi è stata trasportata all’ospedale in codice giallo.